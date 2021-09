Amici 2021 resta di domenica: che fine farà Scene da un Matrimonio? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo gli ascolti delle prime due puntate di Amici 2021, Mediaset ha preso una decisione storica, il talent di Maria De Filippi continuerà ad andare in onda la domenica pomeriggio: ma che fine farà, Scene da un Matrimonio, il programma di Anna Tatangelo? Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche: Ascolti tv domenica pomeriggio, dati auditel e share: Amici batte... Leggi su donnapop (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo gli ascolti delle prime due puntate di, Mediaset ha preso una decisione storica, il talent di Maria De Filippi continuerà ad andare in onda lapomeriggio: ma cheda un, il programma di Anna Tatangelo? Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche: Ascolti tvpomeriggio, dati auditel e share:batte...

Advertising

fattoquotidiano : Morisi, Conte: “Il metro di giudizio di Salvini è meno severo con gli amici”. Di Battista: “Anche lui è forte con i… - Agenzia_Ansa : Fedez stuzzica Salvini sul caso Morisi. Il rapper su Instagram: 'amici circensi vi avanza un naso rosso da prestarg… - marcofurfaro : 'Del privato di #Morisi non mi interessa, sono garantista. A differenza loro che lo sono solo per gli amici. Dovreb… - vihysaz2zw : #salvini #spaccio 'non esiste la modica quantità..' per tutti, ... ma solo per gli amici della #lega. #morisi - BaritaliaNews : Amici, Raimondo Todaro duramente attaccato: “non sei un uomo…” -