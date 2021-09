Allegri: “Vinto senza grandi sofferenze. Chiesa centravanti? Idea nata ieri. Era la sua partita” (Di giovedì 30 settembre 2021) Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così dopo il successo all’Allianz contro il Chelsea ai microfoni di JTV: “Abbiamo giocato con carattere, ordine e senza grandi sofferenze. Al netto dell’ultimo calcio d’angolo. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una partita giusta contro i campioni d’Europa mettendo un altro pezzo verso la qualificazione. Adesso testa al derby perché c’è da risistemare la classifica”. Quando è nata l’Idea di giocare senza centravanti?“È nata ieri. Ci ho pensato con l’Idea di sfruttare Chiesa centravanti e il suo poco ordine. Oggi era la sua partita. A campo aperto è stato molto ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Massimiliano, tecnico della Juventus, ha parlato così dopo il successo all’Allianz contro il Chelsea ai microfoni di JTV: “Abbiamo giocato con carattere, ordine e. Al netto dell’ultimo calcio d’angolo. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno fatto unagiusta contro i campioni d’Europa mettendo un altro pezzo verso la qualificazione. Adesso testa al derby perché c’è da risistemare la classifica”. Quando èl’di giocare?“È. Ci ho pensato con l’di sfruttaree il suo poco ordine. Oggi era la sua. A campo aperto è stato molto ...

