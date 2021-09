Troppi no vax in Nba, Abdul-Jabbar: “Gli atleti stanno contribuendo a queste morti” (Di martedì 28 settembre 2021) Il caso relativo ai giocatori non vaccinati sta assumendo proporzioni sempre più importanti nell’Nba, quando mancano poche settimane all’inizio della stagione. L’ultimo episodio è l’assenza di Kyrie Irving che, non vaccinato, non è potuto essere presente all’incontro con i giornalisti a San Diego in California. Kareem Abdul-Jabbar, ex campione e stimatissimo columnist, ha espresso il suo parere in proposito su Rolling Stone. L’Nba dovrebbe insistere sulla vaccinazione obbligatoria per giocatori e staff, pena l’esclusione dalla squadra. Non c’è spazio per giocatori disposti a mettere a rischio la salute e la vita dei compagni, dello staff e dei tifosi semplicemente perché non sono in grado di cogliere la gravità della situazione o fare le dovute ricerche. Quello che trovo particolarmente ipocrita sui negazionisti del vaccino è la loro arroganza nel non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 settembre 2021) Il caso relativo ai giocatori non vaccinati sta assumendo proporzioni sempre più importanti nell’Nba, quando mancano poche settimane all’inizio della stagione. L’ultimo episodio è l’assenza di Kyrie Irving che, non vaccinato, non è potuto essere presente all’incontro con i giornalisti a San Diego in California. Kareem, ex campione e stimatissimo columnist, ha espresso il suo parere in proposito su Rolling Stone. L’Nba dovrebbe insistere sulla vaccinazione obbligatoria per giocatori e staff, pena l’esclusione dalla squadra. Non c’è spazio per giocatori disposti a mettere a rischio la salute e la vita dei compagni, dello staff e dei tifosi semplicemente perché non sono in grado di cogliere la gravità della situazione o fare le dovute ricerche. Quello che trovo particolarmente ipocrita sui negazionisti del vaccino è la loro arroganza nel non ...

