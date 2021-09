Toro, Juric: «Partita tosta, potevamo fare un po' meglio» (Di martedì 28 settembre 2021) “E’ stata una Partita tosta, dura, loro stavano molto dietro e cercavano di ripartire. Noi abbiamo fatto bene ma tecnicamente potevamo fare qualcosa meglio, il Venezia ha meritato il punto”. Così Ivan Juric, allenatore del Torino, dopo il pareggio in casa del Venezia. “L’abbiamo sbloccata, l’episodio del rigore è stata la conseguenza delle cose che potevamo fare un po’ meglio”, ha spiegato ai microfoni d Dazn. “In questo periodo avremmo potuto fare qualche punto in più. Singo? E’ giovane, è normale che ha delle lacune ma l’assist è un grande passo in aanti, adesso ha più lucidità. Ha tante cose da migliorare ma sta crescendo tanto”, ha aggiunto. “Siamo all’inizio del percorso, ma siamo sulla strada giusta, c’è ... Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) “E’ stata una, dura, loro stavano molto dietro e cercavano di ripartire. Noi abbiamo fatto bene ma tecnicamentequalcosa, il Venezia ha meritato il punto”. Così Ivan, allenatore del Torino, dopo il pareggio in casa del Venezia. “L’abbiamo sbloccata, l’episodio del rigore è stata la conseguenza delle cose cheun po’”, ha spiegato ai microfoni d Dazn. “In questo periodo avremmo potutoqualche punto in più. Singo? E’ giovane, è normale che ha delle lacune ma l’assist è un grande passo in aanti, adesso ha più lucidità. Ha tante cose da migliorare ma sta crescendo tanto”, ha aggiunto. “Siamo all’inizio del percorso, ma siamo sulla strada giusta, c’è ...

Advertising

LattuadaGiacomo : @gpeep00 Ma difatti non è Djidji l’unico problema di questo Toro e non è certo colpa di Juric se ancora non facciam… - toro_df : @CorriereGranata @AlfoMa10 Sinceramente. Ero convinto che saremmo arrivati alla sosta con 13 punti. Non sarei delus… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Juric 'punto guadagnato, tatticamente potevo far meglio' Tecnico Toro, se avversario cambia le cose siamo in difficoltà - Toro_News : ??| EDITORIALE 'Va preso atto del fatto che la strada è piena di insidie. Ma non è una partita singola che può tog… - Toro_News : ??| FOCUS Altra ingenuità di #Djidji, che stende #Okereke in area e lascia i compagni in dieci uomini per il finale… -