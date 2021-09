Telegram oscura chat no vax: “Violati termini di servizio” (Di martedì 28 settembre 2021) I canali ‘Basta dittatura’ e ‘Basta dittatura chat’ sono stati chiusi da Telegram per ‘violazione dei termini di servizio’. Utilizzati per propagandare posizioni no vax e no Green pass, da oggi non sono più visibili. Sulle due pagine compare ora la scritta ‘questo canale non può essere visualizzato perché ha violato i termini di servizio di Telegram’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 settembre 2021) I canali ‘Basta dittatura’ e ‘Basta dittatura’ sono stati chiusi daper ‘violazione deidi’. Utilizzati per propagandare posizioni no vax e no Green pass, da oggi non sono più visibili. Sulle due pagine compare ora la scritta ‘questo canale non può essere visualizzato perché ha violato ididi’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

