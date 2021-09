Sisma L’Aquila, Draghi: “Non dimenticare, accelerare ricostruzione”. Il video (Di martedì 28 settembre 2021) Sisma L’Aquila, Draghi: “Non dimenticare, accelerare ricostruzione” L’Aquila, 28 set. (askanews) – L’obbligo di “non dimenticare” e quello di “accelerare la ricostruzione”. Sono gli impegni che assume il presidente del Consiglio Mario Draghi, a L’Aquila per l’inaugurazione del Parco della Memoria dedicato al Sisma del 2009. “Un terremoto – come è accaduto per tutti gli altri che hanno colpito il nostro Paese – è una ferita profonda inferta a una comunità. Noi non possiamo dimenticare. Noi non dobbiamo dimenticare”, sottolinea il premier. “Ma, oltre alla responsabilità della memoria, il Governo deve assumersi l’impegno dell’azione”. Il ... Leggi su formiche (Di martedì 28 settembre 2021): “Non, 28 set. (askanews) – L’obbligo di “non” e quello di “la”. Sono gli impegni che assume il presidente del Consiglio Mario, aper l’inaugurazione del Parco della Memoria dedicato aldel 2009. “Un terremoto – come è accaduto per tutti gli altri che hanno colpito il nostro Paese – è una ferita profonda inferta a una comunità. Noi non possiamo. Noi non dobbiamo”, sottolinea il premier. “Ma, oltre alla responsabilità della memoria, il Governo deve assumersi l’impegno dell’azione”. Il ...

