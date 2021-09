Sei donne sindaco in tutta Europa sono davvero poche. Oggi se ne aggiunge un'altra ma la strada è decisamente lunga (Di martedì 28 settembre 2021) Un’altra sindaca per una capitale europea: questa volta è Berlino ad avere nella sua storia, una prima cittadina donna. Ad aggiudicarsi la guida della capitale è stata la socialdemocratica Franziska Giffey, 43 anni, ex ministra della Famiglia che aveva lasciato il governo Merkel a maggio, dopo le accuse di plagio per la sua tesi di dottorato. Leggi anche › Parigi, multata la sindaca Hidalgo: ha assunto troppe donne › Anne Hidalgo di nuovo sindaca di Parigi, ha vinto grazie alla sua crociata ecologista A Berlino una sindaca donna per la prima volta «Berlino è una delle città più attraenti e importanti del mondo» ha commentato la neo sindaca. «Abbiamo tutte le ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 settembre 2021) Un’sindaca per una capitale europea: questa volta è Berlino ad avere nella sua storia, una prima cittadina donna. Ad aggiudicarsi la guida della capitale è stata la socialdemocratica Franziska Giffey, 43 anni, ex ministra della Famiglia che aveva lasciato il governo Merkel a maggio, dopo le accuse di plagio per la sua tesi di dottorato. Leggi anche › Parigi, multata la sindaca Hidalgo: ha assunto troppe› Anne Hidalgo di nuovo sindaca di Parigi, ha vinto grazie alla sua crociata ecologista A Berlino una sindaca donna per la prima volta «Berlino è una delle città più attraenti e importanti del mondo» ha commentato la neo sindaca. «Abbiamo tutte le ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @alesallusti: “Non sei stato così dogmatico quando Grillo è andato in tv a insultare le donne violentate e a difendere il figlio'. La mi… - alesallusti : “Non sei stato così dogmatico quando Grillo è andato in tv a insultare le donne violentate e a difendere il figlio'… - defiunicorn : RT @gr_grim: La Vicequestore #Schilirò era in prima linea contro la violenza sulle donne e sui minori, pluripremiata per i risultati raggiu… - ArturPawlak17 : @matteosalvinimi Maledetto? E sei stato tu a tenere le donne e i bambini rinchiusi e affamati per 19 giorni sulla n… - GrouseHazel : @MonicaCirinna @DonnePd @pdsicilia sei stata zitta sulle donne afghane massacrate dalle scelte folli di phony Kamal… -