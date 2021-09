Piogge | temporali e temperature giù | ecco dove e quando

(Di martedì 28 settembre 2021) Nuova ondata disull’Italia, soprattutto al Centro-Sud. A seguire lecaleranno. Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it informa che sul finire della giornata di martedì aria fresca in quota si addosserà sulle Alpi generando i primi fortitra alto Piemonte e Lombardia. Altreinteresseranno la Calabria e la Puglia e residue ancora tra Abruzzo e Molise. Nel corso di mercoledì il nucleo di aria fredda si intrufolerà nel campo di alta pressione in arrivo dai settori occidentali. Il tempo tenderà a peggiorare in maniera piuttosto irregolare sul Nordest con alcuni rovesci oche poi percorreranno gran parte dei settori centro-meridionali adriatici e il Sud nella giornata di giovedì. Sarà da questo giorno che le...

L'onnipresenza del sole! Infine, l'altra grande dote dell'Isola di Aruba è il clima: trovandosi fuori dalla rotta degli uragani, l'isola è al sicuro dae vanta quindi un clima ...Questo dovrebbe attraversare l' Italia portandosparsi il tutto in un contesto termico con temperature in media o poco al di sopra. Possibile vera svolta autunnale con l'arrivo di ...Ulteriori correnti instabili si dirigeranno verso l’Italia del Nord, dove giungerà un nuovo fronte che sarà per mercoledì di piogge e temporali a carattere sparso. Durante la parte centrale della ...Avvisi: Settimana instabile: in arrivo altre piogge e temporali, poi calano le temperature Roma, 28 settembre 2021 Nei prossimi gior..