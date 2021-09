Pasquale Bruno: «Allegri e Mourinho non sanno impostare una squadra» (Di martedì 28 settembre 2021) Pasquale Bruno ha parlato della Juventus e della gestione Allegri. Ecco l’attacco dell’ex calciatore bianconero Nel corso di Tiki Taka, Pasquale Bruno si è espresso così sulla Juventus di Massimiliano Allegri: «Gli unici che non sanno impostare una squadra sono Allegri e Mourinho. Sono dei grandi gestori, se gli dai grandi giocatori vincono ma quando devono dare un’identità alla squadra non sanno farlo. La Juve è inguardabile, la Roma ieri mezz’ora inguardabile. Gli unici che non hanno dato un’identità alla squadra sono Allegri e Mourinho, perché sono gestori di grandi campioni. Non avendo grandi campioni stanno ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021)ha parlato della Juventus e della gestione. Ecco l’attacco dell’ex calciatore bianconero Nel corso di Tiki Taka,si è espresso così sulla Juventus di Massimiliano: «Gli unici che nonunasono. Sono dei grandi gestori, se gli dai grandi giocatori vincono ma quando devono dare un’identità allanonfarlo. La Juve è inguardabile, la Roma ieri mezz’ora inguardabile. Gli unici che non hanno dato un’identità allasono, perché sono gestori di grandi campioni. Non avendo grandi campioni stanno ...

