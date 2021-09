Nuoto, mercoledì e giovedì l’ultimo match di ISL a Napoli (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Undici match e quaranta giorni di sfide tra i più grandi nuotatori del mondo nella piscina Scandone con record mondiali continentali e nazionali. Sfide all’ultimo piazzamento, testa a testa, che hanno entusiasmato le migliaia di spettatori accorsi nella piscina flegrea. E non è finita. Dopo la qualificazione ai playoff di Eindhoven (11-28 novembre) di sei formazioni: Aqua Centurions, Cali Condors, Energy Standard, Los Angeles Current, London Roar, Toronto Titans, domani e giovedì (ore 13-15) l’ultimo match con in palio due pass per Eindhoven. Quattro le squadre in vasca: Iron DcT Trident, Tokyo Frogs e New York Breakers. Iron è una squadra in forte crescita, guidata dalla tre volte olimpionica di Pechino e Londra, l’olandese Ranomi Kromowidjojo, ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Undicie quaranta giorni di sfide tra i più grandi nuotatori del mondo nella piscina Scandone con record mondiali continentali e nazionali. Sfide alpiazzamento, testa a testa, che hanno entusiasmato le migliaia di spettatori accorsi nella piscina flegrea. E non è finita. Dopo la qualificazione ai playoff di Eindhoven (11-28 novembre) di sei formazioni: Aqua Centurions, Cali Condors, Energy Standard, Los Angeles Current, London Roar, Toronto Titans, domani e(ore 13-15)con in palio due pass per Eindhoven. Quattro le squadre in vasca: Iron DcT Trident, Tokyo Frogs e New York Breakers. Iron è una squadra in forte crescita, guidata dalla tre volte olimpionica di Pechino e Londra, l’olandese Ranomi Kromowidjojo, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto mercoledì Pallanuoto, A1M: sabato prossimo si apre il campionato maschile Le altre partite saranno Iren Genova Quinto - Pallanuoto Trieste, Roma Nuoto - RN Savona e RN ...- San Donato Metanopoli Sport si giocherà martedì 5 ottobre e CC Ortigia - Anzio Waterpolis mercoledì 6 ...

ISL, Napoli saluta Federica Pellegrini: 'Una carica di affetto incredibile' Mai una così alta carica dello Stato ha assistito ad una gara di nuoto in piscina. Con lui il ... Mercoledì e giovedì match finale dalle 13 alle 15 : Si giocano due posto ad Eindhoven Iron, New York, Dc ...

