Milan Atletico Madrid 1-1 LIVE: rigore Atletico al 93? (Di martedì 28 settembre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 2ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/2022 tra Milan e Atletico Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio "San Siro", Milan e Atletico Madrid si affrontano nel match valido per la 2ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Atletico Madrid 1-1 MOVIOLA 1? Calcio d'inizio Rotola il pallone a San Siro. 2? Primo corner conquistato dal Milan, gestito male da Bennacer e Diaz. 6? Partenza ad alta intensità del Milan che pressa a tutto campo e vuole impostare il suo ritmo alla partita. 10? ...

