Le due donne transgender elette per la prima volta al Bundestag (Di martedì 28 settembre 2021) Tra le tante novità delle elezioni tedesche c’è anche quella delle prime due donne transgender elette in parlamento. Si tratta di due politiche dei Verdi, spiega Reuters: Tessa Ganserer e Nyke Slawik. Il loro partito, quello dei Verdi appunto, si è piazzato terzo alle consultazioni, passando dall’8,9% del 2017 al 14,8% di domenica scorsa. I Verdi avranno anche con ogni probabilità un ruolo chiave nella formazione di una nuova coalizione a tre di governo. «È una vittoria storica per i Verdi, ma anche per il movimento transemancipatore e per l’intera comunità queer», spiega a Reuters Ganserer, 44 anni. Per lei i risultati delle elezioni, spiegano, raccontano di una società aperta e tollerante. Slawik, 27 anni, entra invece al Bundestag attraverso la lista dei candidati dei Verdi nello stato occidentale del Nord ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) Tra le tante novità delle elezioni tedesche c’è anche quella delle prime duein parlamento. Si tratta di due politiche dei Verdi, spiega Reuters: Tessa Ganserer e Nyke Slawik. Il loro partito, quello dei Verdi appunto, si è piazzato terzo alle consultazioni, passando dall’8,9% del 2017 al 14,8% di domenica scorsa. I Verdi avranno anche con ogni probabilità un ruolo chiave nella formazione di una nuova coalizione a tre di governo. «È una vittoria storica per i Verdi, ma anche per il movimento transemancipatore e per l’intera comunità queer», spiega a Reuters Ganserer, 44 anni. Per lei i risultati delle elezioni, spiegano, raccontano di una società aperta e tollerante. Slawik, 27 anni, entra invece alattraverso la lista dei candidati dei Verdi nello stato occidentale del Nord ...

