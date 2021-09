La profezia di Ugo Mattei | “Batterò Damilano al ballottaggio”

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 28 settembre 2021) “Mi ritengo in corsa per ile penso di essere più competente, più saggio e sufficientemente libero per poter essere il sindaco di tutti”. Non manca l’ottimismo a Ugoin questa campagna elettorale. Il giurista candidato sindaco di Futura lo incontriamo in piazza Santa Giulia. Arriva con l’immancabile maglietta verde per un aperitivo con la presentazione dei suoi candidati. “Io ho poca stampa in questa campagna elettorale ma non mi importa, sono stato molto vicino alle persone e se riuscirò ad arrivare al, superando il Pd, sono sicuro di battere”. Ma su che base fa questa previsione? “Futura, la lista civica che ho costituito, è una realtà che punta a coagulare una maggioranza di Governo che è una maggioranza coerente come quella che vinse il referendum dell’acqua ...