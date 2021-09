Kate Middleton, pranzo al pub insieme ai figli (come faceva Diana) (Di martedì 28 settembre 2021) Hamburger e patatine per tutti. William d’Inghilterra e Kate Middleton sono stati immortalati durante un tenero pranzo di famiglia in un pub del Norfolk, a pochi chilometri dalla loro residenza di campagna, Anmer Hall. «Chiacchieravano e sorridevano», ha rivelato una fonte del Sun, che ha pubblicato in esclusiva il reportage. «Si godevano reciprocamente la compagnia, in un’atmosfera davvero rilassata». Leggi su vanityfair (Di martedì 28 settembre 2021) Hamburger e patatine per tutti. William d’Inghilterra e Kate Middleton sono stati immortalati durante un tenero pranzo di famiglia in un pub del Norfolk, a pochi chilometri dalla loro residenza di campagna, Anmer Hall. «Chiacchieravano e sorridevano», ha rivelato una fonte del Sun, che ha pubblicato in esclusiva il reportage. «Si godevano reciprocamente la compagnia, in un’atmosfera davvero rilassata».

