Instagram blocca il video di due ex ballerini di Amici per "atti sessuali" (Di martedì 28 settembre 2021) Instagram è un social network molto pudico, anzi, fin troppo pudico. Nella giornata di ieri, infatti, è stato rimosso un video di Tommaso Stanzani perché "il tuo post non rispetta le nostre linee guida della community" in quanto ci sarebbero degli "atti sessuali". Nel dettaglio il video rimosso è quello della coreografia che il ballerino di Amici ha realizzato insieme all'amica Martina Miliddi sulle note di Woman di Doja Cat. video tutt'ora presente nel profilo Instagram di lei, ma non in quello di lui. Dimostrazione del fatto che il video non è stato rimosso di default da Instagram, ma semplicemente in seguito a delle segnalazioni.

