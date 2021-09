Il Paradiso delle signore trama 29 settembre: Flora fa una confessione, Gloria scrive una lettera (Di martedì 28 settembre 2021) La trama della puntata di mercoledì 29 settembre del Paradiso delle signore rivela che Flora farà una confessione inattesa a Vittorio. La sua permanenza a Milano turberà parecchio Adelaide, la quale non potrà fare a meno di mostrare il suo dissenso. Per quanto riguarda Gloria, invece, la donna si mostrerà alquanto coinvolta dal ritorno dell’ex L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 28 settembre 2021) Ladella puntata di mercoledì 29delrivela chefarà unainattesa a Vittorio. La sua permanenza a Milano turberà parecchio Adelaide, la quale non potrà fare a meno di mostrare il suo dissenso. Per quanto riguarda, invece, la donna si mostrerà alquanto coinvolta dal ritorno dell’ex L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

redazionetvsoap : #ilparadisodellesignoreb #pdsdaily #anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - spinstercarolin : RT @lasoralalla: Segnalo su raiplay questi film: Santa Maradona Martin Eden Il giovane favoloso I 400 colpi Jules et Jim Bellissima Il po… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore in arrivo il primo romanzo: data di uscita e trama - #Paradiso #delle #Signore #arrivo - lizzybennet__ : RT @lasoralalla: Segnalo su raiplay questi film: Santa Maradona Martin Eden Il giovane favoloso I 400 colpi Jules et Jim Bellissima Il po… - SimonaCroisette : RT @lasoralalla: Segnalo su raiplay questi film: Santa Maradona Martin Eden Il giovane favoloso I 400 colpi Jules et Jim Bellissima Il po… -