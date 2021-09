Gkn persevera | con la paura di pagare i 500 licenziamenti

(Di martedì 28 settembre 2021) Il terrore di dover mettere mano al portafoglio moltiplica gli sforzi di Gkn e del fondo Melrose che la controlla. L’obiettivo dichiarato è quello di far ripartire al più presto la procedura di licenziamento collettivo di 500 operai, azzerata dal giudice del lavoro, e chiudere una volta per tutte lo stabilimento di via Fratelli Cervi. Così la multinazionale prova per la terza volta in pochi giorni a convocare un incontro, “con la partecipazione delle sole Rsu e delle organizzazioni sindacali … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

