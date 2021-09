GILC IMPIANTI | I prezzi dell’energia ancora in salita | con il Brent a Londra sopra gli 80 dollari

Leggi su cityroma

(Di martedì 28 settembre 2021)(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Iin, congli 80al barile e il gas naturale che sale di un altro 7% (a 6,1per milione di Btu), i segnali di un crisi energetica in Cina e lo scenario inflattivo che fa salire i rendimenti dei titoli di Stato, in Europa come negli Usa, e prepara la stretta monetaria delle banche centrali mettono pressione al mercato azionario europeo. Tra l’altro l’Opec ha tratteggiato uno scenario in cui la domanda di greggio continuerà a salire negli anni venturi. Soloè sulla parità, mentre a Piazza Affari il FTSE MIB -1,77% torna sotto quota 26mila punti. Wall Street è in ...