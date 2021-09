Formazioni ufficiali Shakhtar Donetsk Inter | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 settembre 2021) Ledimatch valido per la 2ª giornata del gruppo D della Champions League 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 2ª giornata del gruppo D della Champions League 2021/2022.(4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matvijenko, Ismaily; Stepanenko, Maycon; Solomon, Alan Patrick, Pedrinho; Traore. All: De Zerbi(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All: Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.