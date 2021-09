CorSport: Sarri non è integralista, l’unico punto fermo è la difesa a 4, ma non è mai stato nemico del contropiede (Di martedì 28 settembre 2021) Il Corriere dello Sport difende il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri. Non è affatto un integralista come viene dipinto. “Cerchiamo di fare chiarezza: se Sarrismo significa integralismo, Sarri non è Sarrista. Sarri cambia, eccome se cambia. l’unico punto fermo, sul piano tattico, è la difesa a 4 e l’orientamento della stessa difesa verso il pallone più che verso l’avversario. Ma il resto, da Empoli alla Lazio, è stato una trasformazione continua. Dopo il derby si è parlato di una Lazio inzaghiana perché ha segnato in contropiede, ma Sarri non è mai stato nemico del contropiede, il movimento che ha ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 settembre 2021) Il Corriere dello Sport difende il tecnico della Lazio, Maurizio. Non è affatto uncome viene dipinto. “Cerchiamo di fare chiarezza: sesmo significa integralismo,non èsta.cambia, eccome se cambia., sul piano tattico, è laa 4 e l’orientamento della stessaverso il pallone più che verso l’avversario. Ma il resto, da Empoli alla Lazio, èuna trasformazione continua. Dopo il derby si è parlato di una Lazio inzaghiana perché ha segnato in, manon è maidel, il movimento che ha ...

napolista : CorSport: #Sarri non è integralista, l’unico punto fermo è la difesa a 4, ma non è mai stato nemico del contropiede… - AlbaEmilian : RT @CorSport: La prima pagina del #CorSport: ?? A Sarri il #derby show ?? #Napoli è Osilandia ?? #Allegri fa i conti per la Champions http… - heril31 : RT @CorSport: La prima pagina del #CorSport: ?? A Sarri il #derby show ?? #Napoli è Osilandia ?? #Allegri fa i conti per la Champions http… - romolobenedett1 : @CorSport Precisiamo:1)il rigore negato a Zaniolo era fuorigioco - CorSport : #Sarri, Comandante con l’aquila: così ha vinto il derby -