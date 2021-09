Coronavirus, tornano a salire le vittime. Le regioni potrebbero tornare tutte “bianche” (Di martedì 28 settembre 2021) Crescono i contagi nel nuovo bollettino Covid del ministero della Salute, ma è più che duplicato, rispetto a ieri, il numero di tamponi, tant'è che il tasso di positività cala e scende sotto l'1%. Sono in aumento invece i decessi, mentre diminuisce ancora le pressione ospedaliera, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive. Tuttavia, a conferma di un trend di miglioramento della situazione pandemica, la prossima settimana, nessuna regione sembra destinata alla zona gialla - la Calabria più a rischio negli scorsi giorni sfora nei ricoveri, ma ha le terapie intensive al 7% - e anzi la Sicilia potrebbe tornare in zona bianca, dopo un mese in giallo. In cifre, sono 2.985 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 1.772), mentre le vittime sono 65 (ieri 45). Compresi i guariti e coloro che invece sono deceduti, dall'inizio ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 28 settembre 2021) Crescono i contagi nel nuovo bollettino Covid del ministero della Salute, ma è più che duplicato, rispetto a ieri, il numero di tamponi, tant'è che il tasso di positività cala e scende sotto l'1%. Sono in aumento invece i decessi, mentre diminuisce ancora le pressione ospedaliera, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive. Tuttavia, a conferma di un trend di miglioramento della situazione pandemica, la prossima settimana, nessuna regione sembra destinata alla zona gialla - la Calabria più a rischio negli scorsi giorni sfora nei ricoveri, ma ha le terapie intensive al 7% - e anzi la Sicilia potrebbein zona bianca, dopo un mese in giallo. In cifre, sono 2.985 i nuovi casi diin Italia (ieri 1.772), mentre lesono 65 (ieri 45). Compresi i guariti e coloro che invece sono deceduti, dall'inizio ...

