Contributi per le startup: ecco quando arriveranno le date dei bandi (Di martedì 28 settembre 2021) Ulteriori aiuti sono stati estesi al settore delle startup. Il 10 settembre è stato firmato un decreto a sostegno anche delle startup che non hanno subito un calo di fatturato del 30% a causa della Pandemia. 370mila sono i potenziali beneficiari. Modi e tempi verranno definiti dall’Agenzia dell’Entrata non appena la legge verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Aiuti estesi per le startup: 370mila potenziali beneficiari in attesa di indicazioni Il Governo Draghi ha esteso gli aiuti per le startup. I potenziali beneficiari saranno circa 370mila. Saranno compresi anche i soggetti titolari d’impresa che non avevano subito un calo del fatturato pari al 30% a causa della Pandemia da Covid-19. Il contributo a fondo perduto di 1000 euro potrà essere richiesto dalle partite Iva aperte nel 2018 e che hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Ulteriori aiuti sono stati estesi al settore delle. Il 10 settembre è stato firmato un decreto a sostegno anche delleche non hanno subito un calo di fatturato del 30% a causa della Pandemia. 370mila sono i potenziali beneficiari. Modi e tempi verranno definiti dall’Agenzia dell’Entrata non appena la legge verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Aiuti estesi per le: 370mila potenziali beneficiari in attesa di indicazioni Il Governo Draghi ha esteso gli aiuti per le. I potenziali beneficiari saranno circa 370mila. Saranno compresi anche i soggetti titolari d’impresa che non avevano subito un calo del fatturato pari al 30% a causa della Pandemia da Covid-19. Il contributo a fondo perduto di 1000 euro potrà essere richiesto dalle partite Iva aperte nel 2018 e che hanno ...

