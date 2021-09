Claudio d’Alessio, il figlio di Gigi d’Alessio in tribunale: “Da 7 anni a processo per un livido”. È accusato di aver aggredito la colf (Di martedì 28 settembre 2021) “Da 7 anni si sta facendo processo per un livido dietro ad un braccio“, così Claudio, il primogenito di Gigi d’Alessio, durante il processo che si è tenuto ieri 27 settembre a Roma e per il quale è accusato di aver aggredito la colf nella sua casa ai Parioli. Tra il Covid e le mancate comparizioni di alcuni testimoni, il processo si sta allungando e si avvicina la data in cui scatterà la prescrizione (22 gennaio 2022), motivo per cui la parte civile ha adombrato il sospetto che i rinvii fossero finalizzati ad una strategia difensiva per arrivare a quella data e chiudere così la vicenda. “Non ho alcun interesse a rinviare il processo perchè ogni volta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) “Da 7si sta facendoper undietro ad un braccio“, così, il primogenito di, durante ilche si è tenuto ieri 27 settembre a Roma e per il quale èdilanella sua casa ai Parioli. Tra il Covid e le mancate comparizioni di alcuni testimoni, ilsi sta allungando e si avvicina la data in cui scatterà la prescrizione (22 gennaio 2022), motivo per cui la parte civile ha adombrato il sospetto che i rinvii fossero finalizzati ad una strategia difensiva per arrivare a quella data e chiudere così la vicenda. “Non ho alcun interesse a rinviare ilperchè ogni volta ...

