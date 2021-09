CdS – Suning sempre più in crisi: posizione Inter stabile. I dettagli (Di martedì 28 settembre 2021) Non accenna a finire la crisi di Suning: ecco la posizione dell’Inter La grave crisi economica che sta colpendo Suning non accenna a placarsi. Il colosso cinese che detiene la maggioranza dell’Inter, non riesce a sollevarsi e via via si sta vedendo sequestrare tutti gli asset ad esso collegati. Questo però, secondo il Corriere dello Sport, non dovrebbe riguardare il club di Viale della Liberazione anche grazie al finanziamento ricevuto da Oaktree Capital Group lo scorso maggio. “Alcuni creditori guidati da China Construction Bank, ritenendo discriminati i bond Internazionali di Suning Appliances rispetto ai creditori domestici, già il 2 agosto si erano rivolti al tribunale di Hong Kong. Quindi prima della mossa di ... Leggi su intermagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Non accenna a finire ladi: ecco ladell’La graveeconomica che sta colpendonon accenna a placarsi. Il colosso cinese che detiene la maggioranza dell’, non riesce a sollevarsi e via via si sta vedendo sequestrare tutti gli asset ad esso collegati. Questo però, secondo il Corriere dello Sport, non dovrebbe riguardare il club di Viale della Liberazione anche grazie al finanziamento ricevuto da Oaktree Capital Group lo scorso maggio. “Alcuni creditori guidati da China Construction Bank, ritenendo discriminati i bondnazionali diAppliances rispetto ai creditori domestici, già il 2 agosto si erano rivolti al tribunale di Hong Kong. Quindi prima della mossa di ...

