Cassano affonda la Juve | “rischia un doppio cappotto | a febbraio potrebbe essere fuori da tutto”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 settembre 2021) E’ il momento dei bilanci dopo la prima parte di stagione. Il campionato di Serie A ha fornito indicazioni, il Napoli è in grandissima forma, così come Milan e in parte l’Inter, lantus è in ripresa dopo un inizio veramente terribile. In Champions League solo i bianconeri hanno vinto nella prima giornata, l’Atalanta ha pareggiato mentre sono arrivate sconfitte per Inter e Milan. Antoniocontinua a scatenare le reazioni, l’argomento caldo è quello che riguarda lantus. Ospite fisso della Bobo TV, trasmissione in onda sul canale Twitch di Christian Vieri, l’ex calciatore non ha risparmiato frecciate: “abbiamo detto o sbaglio che sui lati dovevano andare Chiesa e Cuadrado? E hanno giocato…. Chiesa e Bernardeschi. Ladida ...