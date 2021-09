Calenda, rispetto Giorgetti come avversario (Di martedì 28 settembre 2021) A Giancarlo Giorgetti "ho mandato un messaggio. Con lui, che fa il ministro dove ero stato io, ci si sente e ci si parla come è normale che sia, stiamo al governo tutti insieme". Lo ha detto il leader ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) A Giancarlo"ho mandato un messaggio. Con lui, che fa il ministro dove ero stato io, ci si sente e ci si parlaè normale che sia, stiamo al governo tutti insieme". Lo ha detto il leader ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Calenda, rispetto Giorgetti come avversario: (ANSA) - MILANO, 28 SET - A Giancarlo Giorgetti 'ho m… - massimolanza : @014pelletterie @GScardanelli Certo rispetto alla pescivendola ipertiroidea calenda è progressista, per me è un lib… - iconanews : Calenda, rispetto Giorgetti come avversario - schele76 : @LucaBizzarri Ma ti avessi mai sentito dire una parola contro Calenda che pure tra gaffe e sparate fuori luogo ne h… - PolScorr : @maualberti @theredturtle01 @RaffyM48 @s_margiotta @pdnetwork @CarloCalenda @gualtierieurope @SenatoriPD Usiamo l'i… -