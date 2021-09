Calciomercato Serie A LIVE: Overmars avvicina Onana all’Inter. Spezia, colpo tra gli svincolati (Di martedì 28 settembre 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONE Calciomercato ESTIVO 2021 MARTEDI’ 28 SETTEMBRE Spezia, ufficiale: tesserato lo svincolato Nguiamba. I dettagli (CLICCA QUI) Ajax, Overmars: «Onana non rinnoverà». Inter più vicina (CLICCA QUI) Empoli, il Fenerbahce pasticcia: sbaglia a pagare l’ultima rata per Zajc (CLICCA QUI) Rinnovo Dybala Juve, Cherubini: «Prendiamo un po’ di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONEESTIVO 2021 MARTEDI’ 28 SETTEMBRE, ufficiale: tesserato lo svincolato Nguiamba. I dettagli (CLICCA QUI) Ajax,: «non rinnoverà». Inter più vicina (CLICCA QUI) Empoli, il Fenerbahce pasticcia: sbaglia a pagare l’ultima rata per Zajc (CLICCA QUI) Rinnovo Dybala Juve, Cherubini: «Prendiamo un po’ di ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Spezia, ufficiale l'arrivo di Nguiamba: Il centrocampista francese classe '99 era svincolato dopo l'e… - VOgunsuyi : RT @sportli26181512: Prima di Osimhen: gli africani che hanno fatto la storia in Serie A VIDEO: Da Salah a Oba Oba Martins: quanti... https… - sportli26181512 : Prima di Osimhen: gli africani che hanno fatto la storia in Serie A VIDEO: Da Salah a Oba Oba Martins: quanti...… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C: Aly Nader rescinde con la Paganese: L'ex Cagliari aveva firmato ad agosto un contratto fino… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #SerieA, il campionato stitico: da #Allegri a #Sarri nel derby, prima non prenderle -