Al via nuove misure di aggiornamento dei modelli BMW (Di martedì 28 settembre 2021) Il lancio sul mercato della BMW iX e della BMW i4 a novembre 2021 segna l’inizio di una nuova era di mobilità premium puramente elettrica. Oltre al piacere della guida sostenibile, i due nuovi modelli presentano anche le ultime innovazioni nel campo dei sistemi di assistenza alla guida e, con la nuova generazione del sistema operativo BMW iDrive, rappresentano il futuro dell’interazione intuitiva tra conducente e veicolo. Parallelamente, nell’autunno 2021 la gamma di modelli BMW sarà sottoposta ad ulteriori miglioramenti. nuove varianti di propulsione e innovazioni nei settori del design e dei servizi digitali aumentano la diversità e l’attrattiva della gamma attuale. La gamma di modelli della nuova BMW Serie 4 Cabrio verrà ampliata da tre nuove varianti a partire da novembre 2021. In futuro, la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 settembre 2021) Il lancio sul mercato della BMW iX e della BMW i4 a novembre 2021 segna l’inizio di una nuova era di mobilità premium puramente elettrica. Oltre al piacere della guida sostenibile, i due nuovipresentano anche le ultime innovazioni nel campo dei sistemi di assistenza alla guida e, con la nuova generazione del sistema operativo BMW iDrive, rappresentano il futuro dell’interazione intuitiva tra conducente e veicolo. Parallelamente, nell’autunno 2021 la gamma diBMW sarà sottoposta ad ulteriori miglioramenti.varianti di propulsione e innovazioni nei settori del design e dei servizi digitali aumentano la diversità e l’attrattiva della gamma attuale. La gamma didella nuova BMW Serie 4 Cabrio verrà ampliata da trevarianti a partire da novembre 2021. In futuro, la ...

Advertising

scarlots : #Bancomat, più trasparenza e un tetto alle nuove commissioni (a carico dei consumatori in caso di prelievo da Atm n… - LuisaPozzoni : RT @ComunediCuneo: Progetto 'IL CERCHIO ALLARGATO, NUOVE FAMIGLIE INSIEME' - mercoledì 6 ottobre 2021 dalle ore 16 alle ore 18 presso il G… - VISCONTIMARINA : Sindaco del Comune di Potenza: Abbassamento delle rette per la refezione scolastica e inserimento di nuove fasce IS… - Italpress : Al via nuove misure di aggiornamento dei modelli BMW - dl8sandra : Dispositivi a riconoscimento facciale, il Comune va avanti con il progetto per installare 67 nuove telecamere… -