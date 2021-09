Abbattuti i droni per le consegne di Google | un serio problema si abbatte “dal cielo” – VIDEO

(Di martedì 28 settembre 2021) Un noto servizio di consegna a domicilio dia Canberra, in Australia, è stato costretto a chiudere temporaneamente il lavoro, a causa di un insolito attacco sui suoi dispositivi. Non un attacco hacker, stavolta, bensì uccelli che sanno fare veramente male: corvi! Il drone, un apparecchio volante caratterizzato dall’assenza del pilota a bordo (Adobe Stock)Wing è un’azienda gestita dalla società globale diAlphabet, fornisce spedizioni rapide in città utilizzando veicoli volanti, simili al progetto Amazon Prime Air. Idecollano verticalmente, poi ruotano in una posizione orizzontale per il volo. Alla fine del trasporto, vi è un piccolo circuito elettronico che rileva se il pacco ha toccato terra, lo rilascia e poi viene riposizionato nel corpo del veicolo. L’attacco sarebbe stato portato dai corvi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Abbattuti droni

