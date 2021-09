Uomini e Donne: cacciati tronista e corteggiatrice dal programma (Di lunedì 27 settembre 2021) Un tronista è stato cacciato da Uomini e Donne, dopo aver trasgredito le regole previste dalla Redazione del programma Un episodio imprevisto e sgradevole, quello avvenuto a Uomini e Donne, la trasmissione di Maria De Filippi che va in onda su Canale5. Stando alle ultime indiscrezioni, il tronista 26enne Joel Milan è stato cacciato dalla De Filippi dopo aver architettato un piano alle spalle della Redazione. Sembra infatti che, mentre Joel Milan stava ballando con la corteggiatrice Ilaria, pensando di non essere ascoltato da nessuno, ha sussurrato alla ragazza di ricambiare il follow di un suo amico che ha iniziato a seguirla, in modo da potersi poi sentire in segreto anche in privato. Agire in questo modo significherebbe andare contro le ... Leggi su zon (Di lunedì 27 settembre 2021) Unè stato cacciato da, dopo aver trasgredito le regole previste dalla Redazione delUn episodio imprevisto e sgradevole, quello avvenuto a, la trasmissione di Maria De Filippi che va in onda su Canale5. Stando alle ultime indiscrezioni, il26enne Joel Milan è stato cacciato dalla De Filippi dopo aver architettato un piano alle spalle della Redazione. Sembra infatti che, mentre Joel Milan stava ballando con laIlaria, pensando di non essere ascoltato da nessuno, ha sussurrato alla ragazza di ricambiare il follow di un suo amico che ha iniziato a seguirla, in modo da potersi poi sentire in segreto anche in privato. Agire in questo modo significherebbe andare contro le ...

