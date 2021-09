Tragedia a Latina, 36enne muore per emorragia dopo il parto: indagini in corso (Di lunedì 27 settembre 2021) Una Tragedia che lascia tutti senza parole, quella avvenuta lo scorso venerdì 24 settembre nel reparto maternità dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Una mamma di 36 anni è morta 3 giorni dopo il parto a causa di una grave emorragia. Tragedia a Latina: mamma muore dopo il parto Il piccolo Stefano Fabian per fortuna sta bene, ma non conoscerà mai la sua mamma, spirata tre giorni dopo averlo dato alla luce per un’emorragia che i medici non sono riusciti ad arrestare: avrebbe compiuto 37 anni il 28 settembre. E’ difficile da accettare che in Italia, nel terzo millennio, si possa morire ancora così, di parto. L’esposto del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 settembre 2021) Unache lascia tutti senza parole, quella avvenuta lo svenerdì 24 settembre nel rematernità dell’ospedale Santa Maria Goretti di. Una mamma di 36 anni è morta 3 giorniila causa di una grave: mammailIl piccolo Stefano Fabian per fortuna sta bene, ma non conoscerà mai la sua mamma, spirata tre giorniaverlo dato alla luce per un’che i medici non sono riusciti ad arrestare: avrebbe compiuto 37 anni il 28 settembre. E’ difficile da accettare che in Italia, nel terzo millennio, si possa morire ancora così, di. L’esposto del ...

