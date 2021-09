Stasera in TV 27 settembre | cosa vedere | I bastardi di Pizzofalcone o GFVIP

Leggi su ck12

(Di lunedì 27 settembre 2021)in TV lunedì 27: Idisu Rai 1, Il giustiziere della notte su Rai 2. Canale 5, appuntamento con ilEcco il palinsesto dilunedì 27sulle principali reti televisive italiane. Tanti appuntamenti imperdibili in prima serata: Su Rai 1 alle 21.20 la fiction ”Idi”. Su Rai 2, alle 21.20, in onda il film “Il giustiziere della notte?, con: Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Dean Norris e Kimberly Elise In onda su Rai 3, alle 21.20, le inchieste di ‘‘Presa diretta – Petrolio, il tempo perduto”. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->GF Vip 6, la mossa di Soleil Sorge per salvare Nicola Pisu dall’eliminazione...