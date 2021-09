Scontro tra auto, coppia di coniugi morta nel barese (Di lunedì 27 settembre 2021) Una coppia di coniugi ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 236 tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle, in provincia di Bari, in cui sono state coinvolte tre automobili. Sul colpo è morto un 68enne, di Cassano delle Murge, che era alla guida di una Fiat Panda. La moglie è morta alcune ore dopo in ospedale. Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente di un’altra auto. La tragedia nel territorio di Cassano delle Murge e, secondo la ricostruzione, una delle autovetture coinvolte ha sbandato perdendo il controllo e finendo nell’altra corsia dove sono state urtate altre due. La Fiat Panda si è schiantata contro un muretto a secco. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale di Cassano, che procedono per la ricostruzione, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021) Unadiha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 236 tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle, in provincia di Bari, in cui sono state coinvolte tremobili. Sul colpo è morto un 68enne, di Cassano delle Murge, che era alla guida di una Fiat Panda. La moglie èalcune ore dopo in ospedale. Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente di un’altra. La tragedia nel territorio di Cassano delle Murge e, secondo la ricostruzione, una dellevetture coinvolte ha sbandato perdendo il controllo e finendo nell’altra corsia dove sono state urtate altre due. La Fiat Panda si è schiantata contro un muretto a secco. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale di Cassano, che procedono per la ricostruzione, ...

