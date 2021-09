Sanità | Fismad | la Gastroenterologia del futuro deve puntare sul territorio

(Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos Salute) - L'emergenza sanitaria che ha colpito il Paese negli ultimi due anni ha sottoposto ad una pressione improvvisa e straordinaria le strutture e l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale. Sul fronte della lotta al Covid-19, l'assistenza sulnon è riuscita ad arginare tempestivamente il diffondersi dei contagi e gli ospedali si sono sobbarcati tutto il peso dell'emergenza, mettendo in crisi soprattutto i reparti di terapia intensiva. Di pari passo la pandemia ha inciso sull'offerta del sistema sanitario che si è visto costretto a rinviare gli interventi programmati differibili e scoraggiare le domande non urgenti. Il tema è stato approfondito durante la tavola rotonda istituzionale moderata da Antonio Benedetti, Presidente, che si è tenuta durante il 27° Congresso Nazionale ...

