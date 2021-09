Pfizer inizia studio di fase 2/3 del farmaco orale per prevenzione Covid-19 (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – L’azienda farmaceutica statunitense Pfizer ha annunciato l’inizio dello studio di fase 2/3 per testare il suo farmaco antivirale orale sperimentale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19. Il candidato (PF-07321332) viene co-somministrato con una bassa dose di ritonavir. Lo studio sta arruolando individui che hanno almeno 18 anni e vivono nella stessa famiglia di un individuo con un’infezione sintomatica confermata da SARS-CoV-2. “Riteniamo che affrontare il virus richiederà trattamenti efficaci per le persone che contraggono o sono state esposte al virus, integrando l’impatto che i vaccini hanno avuto nell’aiutare a reprimere le infezioni”, ha affermato Mikael Dolsten, Chief Scientific Officer e President, Worldwide Research, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – L’azienda farmaceutica statunitenseha annunciato l’inizio dellodi2/3 per testare il suoantiviralesperimentale per ladell’infezione da-19. Il candidato (PF-07321332) viene co-somministrato con una bassa dose di ritonavir. Losta arruolando individui che hanno almeno 18 anni e vivono nella stessa famiglia di un individuo con un’infezione sintomatica confermata da SARS-CoV-2. “Riteniamo che affrontare il virus richiederà trattamenti efficaci per le persone che contraggono o sono state esposte al virus, integrando l’impatto che i vaccini hanno avuto nell’aiutare a reprimere le infezioni”, ha affermato Mikael Dolsten, Chief Scientific Officer e President, Worldwide Research, ...

Advertising

InvestingItalia : Pfizer inizia trial farmaco orale per prevenzione Covid-19 - - DividendProfit : Pfizer inizia trial farmaco orale per prevenzione Covid-19 Da Reuters - 539th : Inizia la somministrazione della terza dose negli USA per chi è stato vaccinato con Pfizer oltre 6 mesi fa e: -è ov… - ArditoAD14 : Ora che non lo fanno più andare in TV liberamente inizia a ribellarsi? ?? Caro, quante giravolte hai già fatto? Pfiz… - infoiteconomia : Negli Stati Uniti inizia la somministrazione della terza dose di Pfizer agli over 65 -