Omicidio Chiara Ugolini, suicida in carcere Emanuele Impellizzeri. L'uomo accusato di omicidio oggi sarebbe stato interrogato (Di lunedì 27 settembre 2021) Si è impiccato in carcere a Verona Emanuele Impellizzeri, 38 anni, arrestato con l'accusa di avere ucciso il 5 settembre scorso Chiara Ugolini, 27 anni, nell'appartamento che la ragazza condivideva con il compagno a Calmasino di Bardolino (Verona). Lo rende noto il segretario nazionale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio. La scoperta del suicidio risale alle ore 5.30. oggi Impellizzeri sarebbe dovuto essere sottoposto a interrogatorio. Il 38enne originario di Catania, uscito dal carcere solo lo scorso giugno, era stato fermato nella notte del 6 settembre dalla Polstrada lungo l'autostrada del Sole. La vittima era stata trovata distesa sul pavimento dal fidanzato.

