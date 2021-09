'No, la carrozzina non è un bagaglio speciale'. La battaglia di Giulia Lamarca per i... (Di lunedì 27 settembre 2021) fresco di pubblicazione " Prometto che ti darò il mondo ", il primo libro autobiografico di Giulia Lamarca , la travel blogger in carrozzina che da anni su Instagram, YouTube e tra le righe del suo ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 27 settembre 2021) fresco di pubblicazione " Prometto che ti darò il mondo ", il primo libro autobiografico di, la travel blogger inche da anni su Instagram, YouTube e tra le righe del suo ...

Advertising

Spostalenuvole : RT @ghino61: ++ RAGGI CAPUT MUNDI ++ Lo sapevate che Virginia ha progettato 150 km di piste ciclabili usufruibile anche da disabili in car… - AveCarla1 : RT @ghino61: ++ RAGGI CAPUT MUNDI ++ Lo sapevate che Virginia ha reso accessibili ai disabili in carrozzina la spiaggia libera di Ostia e… - AsteriaEx5S : RT @ghino61: ++ RAGGI CAPUT MUNDI ++ Lo sapevate che Virginia ha reso accessibili ai disabili in carrozzina la spiaggia libera di Ostia e… - makarenayo : RT @ghino61: ++ RAGGI CAPUT MUNDI ++ Lo sapevate che Virginia ha progettato 150 km di piste ciclabili usufruibile anche da disabili in car… - AveCarla1 : RT @ghino61: ++ RAGGI CAPUT MUNDI ++ Lo sapevate che Virginia ha progettato 150 km di piste ciclabili usufruibile anche da disabili in car… -