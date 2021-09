Napoli calcio | bisogna esser cauti | ma ‘ora o mai più’!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 settembre 2021) Sei per tre fa diciotto. Dopo 6 partite ed altrettante vittorie sciolgo le riserve e dichiaro di aver visto il più forte e concretodell’era De Laurentiis. Sono felicissimo ed inizio a sognare. Poi mi desto per evitare l’ennesima delusione. Le delusioni, anche quelle del tifoso, è vero, fanno parte della vita. Gli psicologi dell’ovvio ribadiscono che uno dei rimedi per attutire gli effetti negativi di una delusione è quello di non darle troppo peso, evitando di parlarne e di pensarci (altrimenti la palla di neve diventerà sempre più grande e si trasformerà in una valanga) ma soprattutto, scoperta del cavolo, di concentrarsi sulle cose belle che ci succedono. E allora, nel rispetto di queste teorie, credo che ildi De Laurentiis targato Spalletti abbia un timer di massimizzazione della efficienza impostato sulla durata di una annata ...