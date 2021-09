Milan sui social – I primi gol in rossonero di Paolo e Daniel Maldini (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Milan ha pubblicato sui propri canali social il primo gol in rossonero di Paolo Maldini e di suo figlio Daniel: ecco il bel video Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 settembre 2021) Ilha pubblicato sui propri canaliil primo gol indie di suo figlio: ecco il bel video

Advertising

PianetaMilan : @acmilan sui social - @ChampionsLeague , i migliori momenti a ' #Sansiro' #ACMilan #milan #SempreMilan… - Milannews24_com : Il video tributo sui migliori momenti del Milan a San Siro in Champions League ??? - Milan5819 : @capuanogio Ma i chiedo deroga pago stipendio quando cazzo mi pare rosicano anche sui risultati di gestione del Milan? Che disagio… - CuoreRossoner0 : @icewithes Mettila. Sui milioni di tifosi del Milan sparsi per il mondo è statisticamente impossibile che le sorti… - infoitsport : Domani Milan-Atletico Madrid, le ultime di formazione sui rossoneri: due ballottaggi per Pioli -