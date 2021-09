Marche | vaccini a due velocità | Macerata maglia nera | Ancona svetta su tutti L' immunità di gregge resta un sogno

(Di lunedì 27 settembre 2021)- La vaccinazione corre a diverse. Su una platea di 1.359.692 over 12 nelle- dati Istat 2020 -, al 24 settembre avevano completato il ciclo in 977.625, ovvero il 72% del totale.

Advertising

d_guidazzi : @GeMa7799 @luttisluttis Argentine perchè da loro puoi fare diversi vaccini di diverse marche. - vivereurbino : Quick poll Marche: il 60% dei marchigiani preferisce tacere pur di non litigare sul vaccino, ma crolla la fiducia v… - vivereancona : Quick poll Marche: il 40% dei marchigiani ha litigato con amici parenti o colleghi sui vaccini… - ansa_marche : Vaccini: Tajani, con immunità gregge a ottobre niente obbligo - AnsaMarche : Vaccini: Tajani, con immunità gregge a ottobre niente obbligo. Con Green pass è strumento contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche vaccini

corriereadriatico.it

La tendenza Un trend inverso e speculare a quello dei contagi, che vedono la provincia di Macerata prima nelleper nuovi casi e, quindi, con il tasso d'incidenza più alto ormai dall'inizio di ......molto dipenderà dal rispetto dei protocolli anti - contagio e soprattutto dallo scudo dei, ... E ieri, come non succedeva da diverse settimane, nei pronto soccorso dellenon c'era un solo ...ANCONA - Continua a scendere la curva dei contagi nelle Marche, che chiudono la settimana con 511 nuovi positivi a Sars-Cov-2 e un’incidenza di 34 casi ogni 100mila residenti.ANCONA - La vaccinazione corre a diverse velocità. Su una platea di 1.359.692 over 12 nelle Marche - dati Istat 2020 –, al 24 settembre avevano completato il ciclo in 977.625, ovvero ...