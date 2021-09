Macoli per la continuità | “Un centro socio-sanitario per l’Isola all’ex poliambulatorio”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ponte San Pietro. L’alternanza l’avevano già decisa a tavolino cinque anni fa, quando ildestra unito vinse le elezioni e Marzio Zirafa si mise al collo la fascia tricolore: in quella sede, stabilirono che per la tornata elettorale 2021 il ruolo di protagonista sarebbe toccato a Matteo, che per cinque anni ha fatto da vice al primo cittadino. E così è stato:, che guida la lista che porta il suo nome, è la scelta di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Civici Popolari per Ponte San Pietro., dall’esperienza da vice sindaco a quella, possibile, da primo cittadino: si sente pronto per questo passaggio? Come si sta preparando? Innanzitutto ringrazio il sindaco Marzio Zirafa per la stima, la fiducia e la sincera amicizia e tutta la squadra per avermi chiesto di assumere il ruolo di candidato ...