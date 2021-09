Levante è in dolce attesa | l’annuncio su Instagram

Leggi su trashblog

(Di lunedì 27 settembre 2021) Questo lunedì di fine settembre viene allietato da una notizia inaspettata: la cantanteha appena annunciato di essere in! Come? Con un bellissimo post sudedicato proprio alla figlia in arrivo. Diciamo figlia perché nel post,, sembra rivolgersi al genere femminile. Ecco cosa ha scritto la cantante: Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di “E questo cuore non mente” che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente che ha avuto il desiderio di ascoltare (e leggere) questa storia. E’ arrivata l’estate nel mezzo di uno spavento gigantesco, la voce che manca, le corde vocali e le cisti congenite, la foniatria e la logopedia tutta (a quattro giorni dall’inizio dei live). ...