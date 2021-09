La Ciclovia Adriatica modifica il tracciato e passa in centro | ' Sul lungomare Mameli non si può'

gianbasilio : RT @vaielettrico: Si fa più concreto il sogno di pedalare lungo tutta la Costa Adriatica: @regioneFVGit e @RegioneVeneto hanno firmato l'in… - Speck_M : RT @vaielettrico: Si fa più concreto il sogno di pedalare lungo tutta la Costa Adriatica: @regioneFVGit e @RegioneVeneto hanno firmato l'in… - ilkosta_twit : RT @vaielettrico: Si fa più concreto il sogno di pedalare lungo tutta la Costa Adriatica: @regioneFVGit e @RegioneVeneto hanno firmato l'in… - jmorat : RT @vaielettrico: Si fa più concreto il sogno di pedalare lungo tutta la Costa Adriatica: @regioneFVGit e @RegioneVeneto hanno firmato l'in… - GiancarloSpera2 : RT @vaielettrico: Si fa più concreto il sogno di pedalare lungo tutta la Costa Adriatica: @regioneFVGit e @RegioneVeneto hanno firmato l'in… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclovia Adriatica

corriereadriatico.it

SENIGALLIA - Approvata dalla Giunta una variante alla. Bocciata, per questioni logistiche, la pista ciclabile sul lungomare Mameli e, al suo posto, sindaco e assessori propongono di far passare il percorso nel centro cittadino. Nel ..."L'altranazionale in cima alla lista è la "", nel tratto che si estende da Chioggia, in provincia di Venezia, a Vieste e si auspica che possa essere finanziata dal ...“Il turismo sostenibile passa anche dal potenziamento delle piste ciclabili. Il cicloturismo rappresenta un’opportunità di crescita per la nostra regione, che non possiamo sprecare. Parliamo di un tur ...Il progetto Valeriani per la Ciclovia Adriatica: percorso più lungo in riva al mare. Attraversamento del fosso Caronte e accesso alla Statale fino a Porto Potenza ...