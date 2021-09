Gratta e Vinci da 2€, punta su questo: si vince spesso (Di lunedì 27 settembre 2021) Gratta e Vinci, vuoi puntare 2 euro sperando nella fortuna? Forse è il caso di scegliere soprattutto questo biglietto Quante volte avete puntato un 2 euro a caso per un Gratta e Vinci sperando in un colpo di fortuna? Del resto non c’è assolutamente niente di male: giocando responsabilmente e con cifre contenute, è anche L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 27 settembre 2021), vuoire 2 euro sperando nella fortuna? Forse è il caso di scegliere soprattuttobiglietto Quante volte aveteto un 2 euro a caso per unsperando in un colpo di fortuna? Del resto non c’è assolutamente niente di male: giocando responsabilmente e con cifre contenute, è anche L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

tenma_taro : @UranoRebel O seguire gli anziani che giocano al gratta e vinci per poi derubarli del biglietto vincente con la scu… - nieeinefreude : @mifateschifo ennó ahahahahah gli anziani chiamano così i gratta e vinci, m fann murir - robertotrifilet : #GiornataMondialeDeiSogni ho sognato che avevo vinto con un gratta e vinci e niente mi sono svegliato - klosePC : @Stefyvalda Datte ai gratta e vinci rizzite, così Co le rosicate ce fate qurchecosa?? - LekaSighi : @Atrebor78 @DavidBlack1980 Io vorrei vincere un gratta e vinci ?? magari non lo lascio al tabaccaio ?? -