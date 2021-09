Giorgi-Ruse in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Chicago 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 28 settembre 2021) Camiladovrà vedersela con Elena Gabriela, in occasione del primo turno del Wta 500 di. L’azzurro è reduce da un ottimo periodo di forma, maturato durante la stagione sull’erba e proseguito sino agli Us Open; trionfo al Wta di Montreal come straordinario picco. Dopo ottime prestazioni agli Us Open, l’azzurra è determinata a far bene e tenterà di imporre la propria leadership a discapito dell’avversaria romena, anch’ella in un buono stato fisico.favorita per accedere al secondo turno dell’importante torneo statunitense, di preparazione a Indian Wells. Il match andrà in scena martedì 28 settembre, come secondo incontro dalle ore 16.00 (Hart-Haddad Maia). Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e ...