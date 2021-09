Contagi nelle classi in aumento | Snals | occorrono misure urgenti e investimenti

Advertising

Adnkronos : Covid in Israele, 7.445 contagi nelle ultime 24 ore. - Radio1Rai : ?? #Coronavirus Min. Salute: 1.772 nuovi contagi (ieri 3.099) e 45 decessi (ieri 44) nelle ultime 24 ore. Eseguiti 1… - cereda_luca : ?? Su @RadioMarconiFm ho intervistato il direttore dell’Istituto @MarioNegriIRCCS dottor Remuzzi con cui ho parlato… - Telefriuli1 : ??????????: ???? ?????? ???????????? ?????????????? ?????????????????? ?? ???????????????????? Nelle ultime 24 ore rilevati solo 16 contagi… - infoitinterno : In regione 58 contagi e nessuna vittima. Non ci sono nuovi casi nelle Rsa - TGR Friuli Venezia Giulia -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi nelle

... il bollettino del 27 settembre Il totale dei casi di Covid - 19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.662.087, di cui 130.742 morti e 4.430.265 dimessi e guariti, 2.892ultime 24 ...Sono 124.077 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuatiultime 24 ore in ... prepariamoci a come organizzare e gestire uno scenario in cui aumentano i: c'è la ...Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 268.244 e sono 258.599 i pazienti guariti Nelle 24 ore, le persone dimesse o guarite ... Lieve aumento dei contagi fra i più piccoli (3-5 anni) che ...Sono 227 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 12.277 tamponi processati , con un tasso di positività dell'1,8%. Prosegue ...