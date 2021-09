Benji e Bella Thorne parlano di matrimonio: la data e la location presunta (Di lunedì 27 settembre 2021) Il matrimonio di Benji e Bella Thorne Benji, Benjamin Mascolo, e Bella Thorne stanno insieme ormai da qualche anno e stanno pensando al matrimonio. Già se ne parlava lo scorso anno, ma probabilmente con la pandemia di Coronavirus hanno dovuto posticipare tutto quanto. Per loro è stato un vero colpo di fulmine. Il cantante e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 settembre 2021) Ildi, Benjamin Mascolo, estanno insieme ormai da qualche anno e stanno pensando al. Già se ne parlava lo scorso anno, ma probabilmente con la pandemia di Coronavirus hanno dovuto posticipare tutto quanto. Per loro è stato un vero colpo di fulmine. Il cantante e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ilee7even : @Alfagirl_99 @Benji_Mascolo Si, in playback, Bella non aveva neanche il microfono - Novella_2000 : Benji e Bella Thorne hanno in programma ben due matrimoni: ecco quali sono le probabili location (e la data) - RegalinoV : Bella Thorne e Benji Mascolo innamorati alla MFW - Reberebby215 : RT @ValeriaPalmie11: Trovate qualcuno che vi guardi come Benji guarda Bella #DaGrande - Antoniopellec13 : RT @ValeriaPalmie11: Trovate qualcuno che vi guardi come Benji guarda Bella #DaGrande -