Amazon aumenta gli stipendi

(Di lunedì 27 settembre 2021) La retribuzione di ingresso per i dipendenti ammonterà a 1.680 euro lordi, l'8% in più rispetto a quanto previsto dal CCNL, fa sapere ...

Amazon aumenta dell'8% la retribuzione di ingresso dei dipendenti della rete logistica. Dal primo ottobre, grazie all'incremento retributivo che rientra nella revisione periodica degli stipendi, la retribuzione di ingresso per i dipendenti ammonterà a 1.680 euro lordi, l'8% in più rispetto a quanto previsto dal CCNL. Un 8% in più rispetto agli standard previsti dal Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica, per la retribuzione d'ingresso dei dipendenti Amazon, che dal primo ottobre passerà da 1.550 euro.