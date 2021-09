A Monreale e nelle frazioni arrivano aree Wi-fi pubbliche

Leggi su monrealelive

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ail progetto che prevede la creazione di piazze telematiche e spazi di coworking dove residenti, turisti e imprese potranno navigare in internet in modalità Wi-Fi. L’iniziativa ae in altri 17 comuni della provincia di Palermo con il Gal Terre Normanne. “Terre Normanne Click And Go”, questo il nome del progetto, risponde alla chiamata a progetto per la selezione d’interventi a valere sull’azione 2.3.1. del PO Fesr da parte dell’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica. I comuni sono Capaci, Isola delle Femmine, Carini,(comprese ledi San Martino delle Scale, Pioppo, Grisì), Altofonte, Belmonte Mezzagno, Marineo, Campofiorito, Camporeale, Cefalà Diana, Godrano, Roccamena, Corleone, Santa Cristina Gela, Piana degli Albanesi, Giardinello e Montelepre. Gli spazi di ...