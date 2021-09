Zielinski: «Siamo una squadra forte. Sogno lo Scudetto con il Napoli» (Di domenica 26 settembre 2021) Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Cagliari Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni. GOL 1-0 – «Il mister ci ha chiesto di attaccare lo spazio, Anguissa mi ha dato una bella palla e Osimhen ha attaccato bene lo spazio. Sono contento, sono cose che proviamo in allenamento». Scudetto – «Ci penso, non è solo il mio Sogno ma di tutta la gente. Continuiamo su questa strada, poi i conti si faranno alla fine». NUOVO Napoli – «Sono qui da 5 anni, Siamo stati sempre forti. Sono arrivati giocatori importanti come Anguissa che ha qualità e forza e Ounas che è tornato. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Piotr, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Cagliari Piotr, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni. GOL 1-0 – «Il mister ci ha chiesto di attaccare lo spazio, Anguissa mi ha dato una bella palla e Osimhen ha attaccato bene lo spazio. Sono contento, sono cose che proviamo in allenamento».– «Ci penso, non è solo il mioma di tutta la gente. Continuiamo su questa strada, poi i conti si faranno alla fine». NUOVO– «Sono qui da 5 anni,stati sempre forti. Sono arrivati giocatori importanti come Anguissa che ha qualità e forza e Ounas che è tornato. ...

